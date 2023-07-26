Подробности аварии с перевернувшимся автобусом под Новосибирском раскрыли в полиции

Водитель автобуса не увидел в пылевой завесе гору щебня. Фото: ГУ МВД России по НСО.

В ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали аварию с пассажирским автобусом. Напомним, ДТП произошло 25 июля в Краснозерском районе.

- По предварительной информации, во вторник, около 15:30, 47-летний мужчина, управляя автобусом ПАЗ, ехал со стороны рабочего поселка Краснозерское в направлении села Полойка. На участке дороги, где шли ремонтные работы, нарушил требование дорожного знака 4.2.2 «Объезд препятствия слева» - наехал на кучу щебня, из-за чего автобус опрокинулся, - сообщили в областном Главке. - Со слов водителя автобуса, на дороге была ограниченная видимость из-за пыли после проезда встречных грузовиков.

В полиции также уточнили, что за медпомощью обратились не 14 человек, как ранее сообщали местные жители, а четверо: 67-летняя женщина, две девушки (21 и 24 года), а также 36-летний мужчина. У всех диагностировали ушибы, но госпитализация никому не потребовалась.

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