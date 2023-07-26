В Новосибирске за растрату экс-директору Центра зимних видов спорта присудили условный срок

Бывший директор спортивной школы получил условный срок за растрату. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору Центра зимних видов спорта — по делу о растрате Владимир Бочкарев получил 3,6 года условно.

— Обвинительный приговор вынесен по делу о растрате, хищении имущества специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва города Новосибирска. За 5 отдельных эпизодов в совокупности подсудимому назначены 3 года 6 месяцев условно и 3 года испытательного срока, — сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Теперь осужденный обязан приходить на отметку раз в 2 месяца. Бывшему директору спортивной школы запретили менять место жительства без предупреждения.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как директора Центра зимних видов спорта в Новосибирске задержали. В учреждении проходили обыски.

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