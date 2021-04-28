Директора Центра зимних видов спорта в Новосибирске задержали

В новосибирский Центр зимних видов спорта нагрянули силовики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новосибирский Центр зимних видов спорта нагрянули силовики. Об этом стало известно сегодня, 28 апреля.

— Руководитель учреждения задержан по ранее возбужденному уголовному делу, в Центре проводятся обыски, — рассказал источник КП-Новосибирск.

Известно, что на месте работают сотрудники УФСБ. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

Напомним, Центр зимних видов спорта открыли в Новосибирске в 2011 году. Владимир Бочкарев возглавил учреждение в 2017 году, после того, как был задержан его предыдущий директор — Константин Каширин. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к условному сроку.

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