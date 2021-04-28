Директора Центра зимних видов спорта в Новосибирске задержали

В новосибирский Центр зимних видов спорта нагрянули силовики.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В новосибирский Центр зимних видов спорта нагрянули силовики. Об этом стало известно сегодня, 28 апреля.
— Руководитель учреждения задержан по ранее возбужденному уголовному делу, в Центре проводятся обыски, — рассказал источник КП-Новосибирск.
Известно, что на месте работают сотрудники УФСБ. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.
Напомним, Центр зимних видов спорта открыли в Новосибирске в 2011 году. Владимир Бочкарев возглавил учреждение в 2017 году, после того, как был задержан его предыдущий директор — Константин Каширин. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к условному сроку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Директор «Центра зимних видов спорта» в Новосибирске задержан за мошенничество
Константин Каширин вместе с сообщником украл больше двух миллионов бюджетных денег (подробнее).