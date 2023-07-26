В МВД раскрыли подробности ДТП с тремя фурами под Новосибирском, где погиб мужчина

В ДТП с фурами на Северном объезде один человек погиб и двое пострадали. Фото: ГУ МВД России по НСО

Новосибирцам раскрыли подробности страшного ДТП с тремя фурами на Северном объезде. Все случилось 26 июля около 06:40 утра. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Как рассказали в ГУ МВД России по региону, водитель грузового автомобиля «Шахман» двигался по автодороге «Северный обход» со стороны рабочего поселка Коченево в сторону Кемерово. На 35 километре он выехал на встречку, после чего столкнулся с двумя фурами «Мерседес» и «Вольво».

− В результате происшествия на месте скончался водитель автомобиля «Шахман» − мужчина 1982 года рождения, травмирован водитель «Мерседеса» 1981 года рождения и его пассажир, − сообщили в МВД.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они проводят мероприятия по ликвидации затора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber