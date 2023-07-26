В ДТП с тремя фурами под Новосибирском погиб один из водителей

В страшном ДТП на Северном объезде, где столкнулись три фуры, погиб один из водителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В страшном ДТП на Северном объезде, где столкнулись три фуры, погиб один из водителей. Трагедия произошла утром 26 июля рядом с коттеджным поселком «Рыбачий».

По словам очевидцев, авария унесла жизнь водителя грузового автомобиля Howo. Якобы он пошел на обгон и протаранил две фуры, рассказали в группе «АСТ-54».

ДТП практически полностью перекрыло проезд для транспорта. В сторону Новосибирска собралась внушительная пробка.

Спустя некоторое время машины растащили. Движение на участке восстановлено.

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