Под Новосибирском ДТП с тремя фурами заблокировало движение по трассе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Под Новосибирском 26 июля на Северном объезде произошла авария с тремя фурами. Три грузовика столкнулись рядом с коттеджным поселком Рыбачий.
– Большегрузы, попавшие в аварию, почти полностью перекрыли движение по дороге, – сообщили в группе «АСТ-54».
На кадрах с места аварии видно, что фуры в результате столкновения развернуло посреди дороги. Из-за этого проезд по трассе заблокировало.
– Затруднено движение в сторону Новосибирска, некоторые жители «Рыбачего», простояв в пробке, решили остаться дома, – добавили очевидцы.
Информация об обстоятельствах аварии и возможных пострадавших уточняется.
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