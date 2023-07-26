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НовостиПроисшествия26 июля 2023 1:14

Под Новосибирском ДТП с тремя фурами заблокировало движение по трассе

Три столкнувшихся грузовика перекрыли движение в сторону Новосибирска
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском ДТП с тремя фурами заблокировало движение по трассе.

Под Новосибирском ДТП с тремя фурами заблокировало движение по трассе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Новосибирском 26 июля на Северном объезде произошла авария с тремя фурами. Три грузовика столкнулись рядом с коттеджным поселком Рыбачий.

– Большегрузы, попавшие в аварию, почти полностью перекрыли движение по дороге, – сообщили в группе «АСТ-54».

На кадрах с места аварии видно, что фуры в результате столкновения развернуло посреди дороги. Из-за этого проезд по трассе заблокировало.

– Затруднено движение в сторону Новосибирска, некоторые жители «Рыбачего», простояв в пробке, решили остаться дома, – добавили очевидцы.

Информация об обстоятельствах аварии и возможных пострадавших уточняется.

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