В Новосибирской области подорожали лимоны и апельсины

В Новосибирской области подорожали цитрусы: цена выросла на лимоны и апельсины. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области подорожали цитрусы: цена выросла на лимоны и апельсины. Об этом рассказали в Сибирском управлении ГУ Банка России.

— На динамику цен фруктов и цитрусов повлияло ослабление рубля, поэтому импортная продукция поступала на прилавки региона по более высоким ценам. В итоге в годовом сопоставлении замедлилось снижение цен на яблоки, подорожали апельсины, ускорился рост цен на лимоны, — сообщил начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.

В Центробанке также отметили, что в июне начали расти цены на огурцы: это временный фактор, связанный с пересадкой огурцов в местных тепличных хозяйствах. Из-за этого их стало меньше и на прилавках, а цены выросли.

Ранее Новосибирскстат сообщал, что картофель подорожал на 33%, огурцы — на 30%, морковь — на 29%, а свекла — на 13, 7%. Аграрии объяснили такое явление сезонностью. Поскольку летом в продаже начинают появляться скороспелые сорта, которые всегда выше в цене. И к осени цены должны вновь прийти к привычным значениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аграрии объяснили подорожание картофеля на 33% в Новосибирской области

Эксперты считают, что явление можно объяснить сезонностью (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber