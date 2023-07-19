Аграрии объяснили подорожание картофеля на 33% в Новосибирской области

В Новосибирской области выросли цены на овощи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области выросли цены на овощи. По итогам июня Новосибирскстат сообщал, что картофель подорожал на 33%, огурцы — на 30%, морковь — на 29%, а свекла — на 13, 7%. Аграрии объясняют такое явление сезонностью.

— Летом цены на овощи растут ежегодно. Заканчиваются старые запасы, начинают появляться в продаже скороспелые сорта, а они всегда дороже, — пояснил изданию Infopro54 экс-министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин. — Поэтому, уверен, что к осени цены на овощи из продуктовой корзины нормализуются.

При этом, определенные трудности в регионе имеются с заготовкой кормов для животных на зиму. Ранее министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщал, что региональные сельхозпредприятия обратились в соседние регионы за помощью по этому вопросу.

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