В Новосибирской области на 30% за месяц подорожали картофель, свежие огурцы и морковь

Подешевели капуста, помидоры и лук — подорожали морковь, огурцы и картофель.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За период с мая по июнь 2023 года в Новосибирской области на треть подорожали картофель, свежие огурцы и морковь. Некоторые овощи наоборот — сильно подешевели. Статистику подготовили исследователи новосибирскстата.
— Стали дороже картофель на 33,1%, свежие огурцы – на 30,6%, морковь – на 29,1%, лимоны – на 26,5%, столовая свекла – на 13,7%. При этом белокочанная капуста подешевела на 28,6%, помидоры – на 21,7%, репчатый лук – на 15,1%, бананы – на 12,5%, — отмечают специалисты.
Резкие изменения коснулись не только фруктов и овощей. Макароны из пшеничной муки подешевели на 6%, гречка — на 5,2%, «Геркулес» — на 5%.
Вареная колбаса в июне стоила на 6,2% процента меньше, чем в мае. Пельмени, манты и равиоли подешевели почти на 7%. А вот охлажденные куры подскочили в цене почти на 11%.
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