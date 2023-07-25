В Новосибирске водитель Mark II сбил 10-летнюю девочку на велосипеде

Водитель иномарки сбил 10-летнюю велосипедистку. Фото: городская ГАИ.
Днем 25 июля в Ленинском районе Новосибирска водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку на велосипеде. Подробности аварии сообщили в городской Госавтоинспекции.
— 25.07.2023 в 16:05 на территории Ленинского района 37-летний водитель сбил 10-летнюю девочку на автомобиле Mark II. Пострадавшая ехала на велосипеде у дома №74 по улице Забалуева, — уточнили в ведомстве.
С травмами пострадавшую увезли на скорой. Сотрудники ДПС работают на месте аварии, устанавливая все подробности инцидента.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как водитель сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места. В Новосибирске ищут водителя, сбившего школьницу.
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