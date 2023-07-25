В Новосибирске водитель сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места

Девочка переходила дорогу в неустановленном месте. Фото: городская ГАИ.
Днем 25 июля в Заельцовском районе Новосибирска водитель сбил 14-летнюю девочку — она переходила дорогу. О ДТП сообщили в городской Госавтоинспекции.
— Неизвестный водитель на неустановленной машине сбил 14-летнюю девочку у дома 102 по улице Жуковского в Заельцовском районе. Известно, что пострадавшая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, — уточнили в ГАИ.
В результате подростка увезли в больницу — пока неясно, с какими травмами. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, выясняя все подробности инцидента.
Прямо сейчас новосибирская ГАИ просит всех обладающих какой-либо информацией по ДТП обратиться по телефонам: 232-23-19, 232-23-21. Отдел розыска устанавливает личность нарушителя.
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