В Новосибирске водитель сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места

Девочка переходила дорогу в неустановленном месте. Фото: городская ГАИ.

Днем 25 июля в Заельцовском районе Новосибирска водитель сбил 14-летнюю девочку — она переходила дорогу. О ДТП сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Неизвестный водитель на неустановленной машине сбил 14-летнюю девочку у дома 102 по улице Жуковского в Заельцовском районе. Известно, что пострадавшая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, — уточнили в ГАИ.

В результате подростка увезли в больницу — пока неясно, с какими травмами. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, выясняя все подробности инцидента.

Прямо сейчас новосибирская ГАИ просит всех обладающих какой-либо информацией по ДТП обратиться по телефонам: 232-23-19, 232-23-21. Отдел розыска устанавливает личность нарушителя.

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