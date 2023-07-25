Глава СКР Бастрыкин заинтересовался историей с женщиной, рассекшей лицо при выходе из автобуса в Новосибирске

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался историей с женщиной, упавшей при выходе из автобуса в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался историей с женщиной, которая упала при выходе из автобуса в Новосибирске. Инцидент произошел на остановке «Ростовская» 23 июля.

− А.И. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования женщины при выходе из автобуса в г. Новосибирске, − сообщили в приемной председателя СК России в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, водитель автобуса № 38 не убедился в том, что все пассажиры успели выйти. Он начал движение, когда женщина попыталась покинуть салон. Сибирячка упала и рассекла себе лоб и переносицу.

По словам очевидцев, водитель даже не предложил пострадавшей аптечку. Вскоре после произошедшего он закрыл двери и уехал.

В СУ СК РФ по Новосибирской области организовали процессуальную проверку. Доклад о ее ходе и результатах поручили представить Александру Бастрыкину.

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