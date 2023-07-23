«Потекла кровь, над бровью большая шишка»: в Новосибирске женщина рассекла себе лицо, выходя из автобуса

В Новосибирске женщина рассекла себе лицо при выходе из автобуса.

В Новосибирске женщина рассекла себе лицо при выходе из автобуса. Инцидент случился в воскресенье, 23 июля.

— Сегодня в 13:30, на остановке «Ростовская», женщина не успела выйти из автобуса № 38, как водитель начал своё движение. Увидев падение — остановился, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Женщина сильно рассекла лоб и переносицу, потекла кровь, над бровью надулась большая шишка.

О ЧП рассказали в соцсетях очевидцы. Фото: "АСТ-54"

Очевидцы также рассказали, что водитель автобуса не вышел из кабины после произошедшего и не предложил женщине аптечку. На помощь ей поспешили неравнодушные прохожие, а водитель же, по словам людей, глядя на это, закрыл двери и уехал.

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