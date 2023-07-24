Трактор воду гоняет ковшом: из-за нового бордюра город Обь топят сточные воды

Дождевой некуда уходить с дороги - водостока нет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители новосибирского города жалуются на сточные воды, которые топят одну из городских улиц. Подробности опубликовал паблик Mash Siberia.

– Трактор нам воду гоняет ковшом. До смешного, ребят! Потому что все, она здесь встала и стоит, – это местные жители записали видео о борьбе чиновников с огромными лужами на 2-й Северной.

Как выяснилось, проблемы здесь начались сразу после строительства нового тротуара. Зону для пешеходов отгородили, а про водоотвод специалисты администрации забыли, поэтому после дождей участок между 19-м и 98-м домами превращается в озеро: «плывут» не только машины, но и пешеходы. Пока ситуацию спасает небольшой зазор в бордюре – через него вода медленно, но уходит. Но когда его доделают – то все хлынет во дворы близстоящих домов.

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