Новосибирск вновь ушел под воду после дождя. Фото: читатель Владислав/"АСТ-54"

Ливень в Новосибирске 21 июля 2023 снова обернулся для города масштабным потопом. Дороги вновь ушли под воду: машинам приходится переплывать с одной улицы на другую. Из-за затопленных путей с рельс сходят трамваи, а в некоторых ЖК, где территория превратилась в озеро, люди решили не унывать и организовали пляж.

МАШИНЫ УХОДЯТ ПОД ВОДУ

Дождь в городе сегодня идет с самого утра. А его последствиями новосибирцы активно делятся в соцсетях. Так, традиционно под воду ушло кольцо на улице Курчатова: машины тонут в лужах по самый капот. Не справляются с потоками дождевой воды и ливневки в других частях города.

Машинам приходится проплывать по дорогам. Фото: читатель Владислав

ТРАМВАЙ СОШЕЛ С РЕЛЬС

Не выдерживают погодные капризы и трамваи. На остановке «Ленинский ЗАГС» с рельс сошел трамвай из-за потока грязи, образовавшегося между рельс.

ЗАПЛЫВ В ЛУЖЕ

А жители ЖК «Березки-Элитный» решили не унывать и извлекать пользу из погодных капризов. И устроили на «берегу» образовавшейся около одного из домов огромной лужи импровизированный «пляж». А в самой луже решили вдоволь искупаться.

Из-за затопленных дорог не может проехать даже "скорая". Фото: читатель Владислав

СКОРАЯ ЗАСТРЯЛА

У ТЦ «Голден Парк» в Калининском районе дорогу затопило настолько сильно, что по нему не может проехать даже скорая помощь. Остальным машинам тоже приходится нелегко.

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