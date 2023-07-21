В Ленинском районе Новосибирска из-за грязи трамвай сошел с рельс

Трамвай сошел с путей из-за грязи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 21 июля у жителей Ленинского района Новосибирска выдалась нескучная поездка на трамвае — общественный транспорт сошел с путей из−за грязи. Фотографию с места очевидцы опубликовали в группе Инцидент Новосибирск во ВКонтакте.

— На остановке «Ленинский ЗАГС» трамвай из-за дождя и потоков грязи, которые он принес с собой, сошел с рельс, — указано в посте сообщества.

Новосибирцы считают, что инцидент случился из-за ливневок. Фото: скрин паблика.

Некоторые горожане возмущаются в комментариях. По их мнению, неприятная ситуация произошла из−за неисправных ливневых канализаций в городе.

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