«Никогда такого не было и вот...»: новосибирец промок из-за протекающего троллейбуса

Новосибирец промок из-за неисправного троллейбуса.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Житель Новосибирска записал на видео неприятную картину: дождь стекал по стеклу троллейбуса прямо на рукав ветровки. Произошедшее горожанин назвал «позором для города». Ролик опубликовали в группе Инцидент Новосибирск во ВКонтакте.
— Дырявые троллейбусы — позор Новосибирска. Коротко прокомментировал автор видео, — указано в посте.
Новосибирцы традиционно шутят в комментариях. Фото: скрин паблика.
Новосибирцы блещут ироническими комментариями под записью:
— Вот это новость! Да, слов нет. В первый раз что ли?
— Никогда такого не было и вот опять.
— Впервые что ли на троллейбусе поехал? Они почти все старые и текут — у них даже люки запенены.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что город до конца года получит 120 новых троллейбусов.
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