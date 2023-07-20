«Никогда такого не было и вот...»: новосибирец промок из-за протекающего троллейбуса

Новосибирец промок из-за неисправного троллейбуса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Новосибирска записал на видео неприятную картину: дождь стекал по стеклу троллейбуса прямо на рукав ветровки. Произошедшее горожанин назвал «позором для города». Ролик опубликовали в группе Инцидент Новосибирск во ВКонтакте.

— Дырявые троллейбусы — позор Новосибирска. Коротко прокомментировал автор видео, — указано в посте.

Новосибирцы традиционно шутят в комментариях. Фото: скрин паблика.

Новосибирцы блещут ироническими комментариями под записью:

— Вот это новость! Да, слов нет. В первый раз что ли?

— Никогда такого не было и вот опять.

— Впервые что ли на троллейбусе поехал? Они почти все старые и текут — у них даже люки запенены.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что город до конца года получит 120 новых троллейбусов.

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