Новосибирск до конца года получит 120 новых троллейбусов. Фото: правительство НСО.

В Новосибирск до конца 2023 года поступят 120 новых троллейбусов. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор НСО Андрей Травников. Программу обновления городского троллейбусного парка и перспективы её продления власти обсудили на мероприятии.

Андрей Травников напомнил, что в 2022 году в Новосибирск поступила очередная партия новых автобусов. Теперь настал черед обновления троллейбусного парка. 4 новых троллейбуса уже доставили в город. Еще один скоро поступит в депо, он в пути. Всего до конца года, отметил губернатор, в Новосибирск поступит 120 новых троллейбусов.

Встреча с директором завода, который осуществляет поставки транспорта, пройдет на предстоящем транспортном форуме. Власти обсудят с руководителем сроки поставки. Известно, что задержек со стороны финансирования нет.

– Программу выполняем, но я предлагаю на этом не останавливаться, ведь сейчас обновляем только половину троллейбусного парка», – отметил Андрей Травников.

Глава региона поручил областному минфину вместе с мэрией города подготовить предложения по продолжению программы обновления троллейбусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber