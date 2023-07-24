В Новосибирске у ТЦ случилась массовая авария с тремя иномарками

Пока неясно, есть ли пострадавшие. Фото: АСТ-54.

Днем 24 июля возле ТЦ «Аура» произошла массовая авария с тремя иномарками. Видео и фото с места ДТП очевидцы прислали в группу АСТ-54 во ВКонтакте.

— На Военной у ТЦ «Аура» водитель хэтчбека Kia Rio не очень аккуратно выехал с парковки, врезался в седан Mitsubishi Lancer X, а Митсубиси сдвинуло в седан Toyota Corona Premio. Затруднено движение по Военной в сторону Ипподромской, для движения остался только один правый ряд, — указано в публикации сообщества.

Авария затруднила движение по улице Военной. Фото: скрин паблика.

Информации о возможных пострадавших нет — в городской Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.

Ранее в ДТП с каршерингом и «Мерседесом» под Новосибирском погибли три человека. Одного пассажира доставили в больницу.

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