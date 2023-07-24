В ДТП с каршерингом и «Мерседесом» под Новосибирском погибли три человека

Страшное ДТП с каршерингом и «Мерседесом» в Новосибирском районе унесло жизни троих человек. Фото: ГУ МВД России по НСО

Страшное ДТП с каршерингом и «Мерседесом» в Новосибирском районе унесло жизни троих человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 23 июля. Как рассказали в полиции, 23-летний водитель за рулем Volkswagen Polo ехал по автодороге К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск» со стороны села Криводановка в сторону Новосибирска. На девятом километре дороги молодой человек вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с Mercedes-Benz. После этого «Фольксваген» наехал на световую опору.

− В результате ДТП от полученных травм скончались на месте происшествия водитель автомобиля «Фольксваген Поло» и два его пассажира − мужчины в возрасте 22 лет и 28 лет, − сообщили в МВД.

Еще один пассажир − 48-летний мужчина, получил различные травмы. Пострадавшего доставили в больницу.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber