В ДТП с каршерингом и «Мерседесом» под Новосибирском погибли три человека

Страшное ДТП с каршерингом и «Мерседесом» в Новосибирском районе унесло жизни троих человек. Фото: ГУ МВД России по НСО
Страшное ДТП с каршерингом и «Мерседесом» в Новосибирском районе унесло жизни троих человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Трагедия произошла вечером в воскресенье, 23 июля. Как рассказали в полиции, 23-летний водитель за рулем Volkswagen Polo ехал по автодороге К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск» со стороны села Криводановка в сторону Новосибирска. На девятом километре дороги молодой человек вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с Mercedes-Benz. После этого «Фольксваген» наехал на световую опору.
− В результате ДТП от полученных травм скончались на месте происшествия водитель автомобиля «Фольксваген Поло» и два его пассажира − мужчины в возрасте 22 лет и 28 лет, − сообщили в МВД.
Еще один пассажир − 48-летний мужчина, получил различные травмы. Пострадавшего доставили в больницу.
Проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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