«Двое погибли, двоих реанимируют»: под Новосибирском каршеринг столкнулся с «Мерседесом»

По словам очевидцев, в аварии погибли два человека. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирской области по дороге из Криводановки вечером в воскресенье, 23 июля, случилось серьезное ДТП. По словам очевидцев, в аварии погибли два человека.
— По дороге из Криводановки каршеринг volkswagen polo, в салоне которого находились четверо человек, столкнулся с чёрным седаном mercedes, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — По словам очевидцев, в ДТП погибли как минимум два человека, еще двоих пытаются реанимировать.
На месте случившегося работает скорая и полиция. В областном ГИБДД произошедшее пока не прокомментировали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер