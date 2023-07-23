«Двое погибли, двоих реанимируют»: под Новосибирском каршеринг столкнулся с «Мерседесом»

По словам очевидцев, в аварии погибли два человека. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирской области по дороге из Криводановки вечером в воскресенье, 23 июля, случилось серьезное ДТП. По словам очевидцев, в аварии погибли два человека.

— По дороге из Криводановки каршеринг volkswagen polo, в салоне которого находились четверо человек, столкнулся с чёрным седаном mercedes, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — По словам очевидцев, в ДТП погибли как минимум два человека, еще двоих пытаются реанимировать.

На месте случившегося работает скорая и полиция. В областном ГИБДД произошедшее пока не прокомментировали.

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