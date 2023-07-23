Под Новосибирском открыли отделение лучевой диагностики

В поликлинике № 18 в Новомарусино открыли отделение лучевой терапии. Фото: Минздрав НСО

В поликлинике № 18 в Новомарусино открыли отделение лучевой терапии. Теперь профиль медпомощи, которую смогут оказать в медучреждении стал шире. Помимо полностью укомплектованной службы участковых врачей, состоящих из трех терапевтических и двух педиатрических участков, местные жители смогут получить и помощь узких специалистов.

— В новом здании уже принимают кардиолог, детский и взрослый офтальмологи. Работают отделения функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, лаборатория. Накануне поликлиника получила все необходимые разрешения на использование маммографа, флюорографа и цифрового рентген-аппарата. Отделение лучевой диагностики начало работу 21 июля. В августе в Новомарусино появятся лор и врач УЗИ-диагностики, — сообщили в минздраве Новосибирской области.

В настоящее время новая поликлиника обслуживает 5 600 взрослых и 2 400 детей. По проекту ее мощность — 300 посещений в смену.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске 18 реанимобилей получили аппараты для сердечно-легочной реанимации. Аппараты непрямого массажа сердца закупили по просьбам руководства подстанций «скорой». Их общая стоимость более 42 миллиона рублей.

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Об этом сообщили в правительстве НСО (подробнее).

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