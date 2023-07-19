В Новосибирске 18 реанимобилей получили аппараты для сердечно-легочной реанимации

Аппараты помогут повысить выживаемость пациентов с остановкой сердца. Фото: правительство НСО.
Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов передал реаниматологам скорой 18 автоматических устройств непрямого массажа сердца. Высокотехнологичные устройства облегчат работу врачей и повысят эффективность в оказании помощи тяжелым пациентам, сообщили в правительстве региона.
- Данный аппарат повысит выживаемость пациентов при остановке сердца: он освобождает руки врача и позволяет ему одновременно с непрямым массажем сердца проводить другие медицинские манипуляции. Кроме того, с таким устройством пациента можно перемещать вплоть до передачи реаниматологам стационара, - пояснил главврач станции скорой медпомощи Александр Балабушевич. - Без него на период реанимационных действий требовалась полная остановка. В том числе и транспорта.
Уточним, аппараты непрямого массажа сердца закупили по просьбам руководства подстанций скорой. Их общая стоимость более 42 млн рублей. Деньги были выделены из областного бюджета.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер