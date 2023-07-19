В Новосибирске 18 реанимобилей получили аппараты для сердечно-легочной реанимации

Аппараты помогут повысить выживаемость пациентов с остановкой сердца. Фото: правительство НСО.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов передал реаниматологам скорой 18 автоматических устройств непрямого массажа сердца. Высокотехнологичные устройства облегчат работу врачей и повысят эффективность в оказании помощи тяжелым пациентам, сообщили в правительстве региона.

- Данный аппарат повысит выживаемость пациентов при остановке сердца: он освобождает руки врача и позволяет ему одновременно с непрямым массажем сердца проводить другие медицинские манипуляции. Кроме того, с таким устройством пациента можно перемещать вплоть до передачи реаниматологам стационара, - пояснил главврач станции скорой медпомощи Александр Балабушевич. - Без него на период реанимационных действий требовалась полная остановка. В том числе и транспорта.

Уточним, аппараты непрямого массажа сердца закупили по просьбам руководства подстанций скорой. Их общая стоимость более 42 млн рублей. Деньги были выделены из областного бюджета.

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