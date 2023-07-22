В Новосибирске умер второй подросток-альпинист, упавший на стройке высотки

В Новосибирске умер второй подросток, упавший на стройке высотки на Красном проспекте. Фото: СК РФ НСО

В Новосибирске умер второй подросток, упавший на стройке высотки на Красном проспекте. Напомним, что ЧП произошло днем 15 июля. 17-летний и 15-летние подростки подрабатывали на объекте промышленными альпинистами. Их взял с собой на работу отец. Дети занимались обработкой швов, когда в один момент сорвались вниз.

Младший из братьев погиб на месте случившегося. Старшего доставили в больницу. О том, что он скончался, стало известно в субботу, 22 июля. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в областном Следственном комитете.

Следователями возбуждено по данному факту уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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