Погибший промышленный альпинист в Новосибирске оказался школьником

Погибший промышленный альпинист оказался подростком. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирске в субботу, 15 июля, случилось ЧП. На стройке одного из домов на Красном проспекте с высоты сорвался промышленный альпинист. Как позже выяснилось, им оказался 15-летний подросток, которого вместе с братом взял на работу отец.

— Промышленный альпинист, работавший на стройке как подрядчик, привлек для работ двух своих несовершеннолетних детей. Днем 15 июля подростки находились с внешней стороны здания, где выполняли работы по обработке швов. В момент проведения работ по неустановленным причинам несовершеннолетние упали с высоты, — сообщили в Следственном комитете.

15-летний мальчик скончался на месте от полученных травм, а его 17-летнего брата доставили в больницу с различными травмами.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Прокуратура, в свою очередь, начала проверку исполнения законодательства об охране труда несовершеннолетних, соблюдения техники безопасности при производстве работ.

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