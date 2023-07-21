В Новосибирске суд оставил под арестом обвиняемого в поджоге Су-24

В Новосибирске продлили арест троим парням, обвиняемым в поджогах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске продлили арест троим парням, обвиняемым в поджогах. Об этом сообщили в Ленинском районном суде в пятницу, 21 июля.

Двоих из них обвиняют в поджоге релейного шкафа на перегоне между железнодорожными станциями Бердск и Сеятель, а еще один обвиняется в поджоге самолета Су-24 на территории Новосибирского авиазавода им. В. П. Чкалова. Против него возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ «Диверсия».

Они будут оставаться под стражей до 13 октября 2023 года.

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