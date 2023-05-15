В Новосибирске помещен в СИЗО до 12 июля мужчина, пытавшийся поджечь Су-24 на авиазаводе

Мужчину обвиняют в совершении диверсии группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске заключили под стражу мужчину, который поджег самолет СУ-24 на территории авиационного завода имени Чкалова. Об этом сообщили на сайте Ленинского районного суда Новосибирска.

Скоробогатова В.А. обвиняют в совершении диверсии группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 281.

Суд рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного МСУТ СК РФ и вынес постановление.

− Постановлением суда от 15 мая 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, Скоробогатову В.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 12 июля 2023 года, − говорится в публикации.

Диверсанту грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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