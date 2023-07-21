«Вы в черном списке»: новосибирцу запретили ходить на Центральный рынок из за грязной обуви

Новосибирца внесли в черный список на рынке из−за грязной обуви. Фото: предоставлено героем публикации.
Житель Новосибирска Вячеслав поехал на Центральный рынок за мясом, но охрана выставила мужчину за дверь — не прошел «дресс−код». На следующий день мужчине снова запретили посещать публичное место — его занесли в черный список рынка.
— В четверг был скандал большой. Я приезжал — также перегораживают вход на рынок. Администратор после долгих разговоров соизволил вычеркнуть из черного списка. Заявление в полицию подали и в прокуратуру. В полиции сказали, что у них по 5 подобных заявлений в день. Вроде как вычеркивают из списка, и они отказываются от заявлений, — рассказал КП−Новосибирск Вячеслав.
Как объяснила юрист Инесса Рябинина, в гражданском кодексе нет статьи, регламентирующей подобные ситуации.
— С точки зрения закона на входе в публичное общественное пространство не может стоять юноша и решать, кто входит, а кто нет. В крытом павильоне не только мясные ряды, по соседству — гастрокорт с ресторанами и кофейнями. С появлением общественного пространства охрана рынка стала очень внимательно следить за клиентами — уже не в первый раз новосибирцы жалуются на странный «дресс−код». Недавно местные секьюрити не пустили на гастрокорт пенсионера с тележкой.
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