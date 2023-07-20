«Охранник орал, хватал руками»: в Новосибирске на гастрокорт в Центральном рынке не пустили пенсионера с тележкой

На гастрокорт в Центральном рынке не пустили пенсионера с тележкой. Фото: Алена КУЛЕШОВА

На гастрокорте Центрального рынка в Новосибирске 11 июля развернулся очередной конфликт между двумя посетителями и охранником. Камнем преткновения вновь стал «фейс-контроль».

— Примерно в 12:20 мы с отцом-пенсионером пришли на гастрокорт, заходили с улицы Гоголя, когда моего отца остановил охранник и отказался пускать под предлогом «несоответствия его внешнего вида некоему дресс-коду». Мой отец выглядит как типичный русский пенсионер: одет в простую одежду, в руках у него была типичная для пенсионера тележка. Видимо, на нее и среагировал охранник, — написал сибиряк на платформе «Фламп». — Когда я возразил этому охраннику, он начал распускать руки, материться, оскорблять нас. Этот хам отказался представиться, бэйджа с именем тоже не было. Отказался сообщить нам, какой пункт правил мы нарушили. Он орал, хватал меня своими руками, отталкивал меня, когда я пытался пройти. При этом, ко мне претензий по дресс-коду не было, претензия была в том, что я не согласен с тем, что не пускают отца, а значит, по мнению охраны, и сам не имею права пройти.

Парень рассказал, что отец попросил его не развивать конфликт и они ушли с площадки. Однако потом он связался с администрацией гастрокорта и оставил жалобу на их работу. Новосибирцу перезвонили с извинениями, однако он утверждает, что будет считать конфликт исчерпанным только посоле того, как получит извинения лично от охранника и убедится в том, что тот понес наказание.

Напомним, в марте этого года КП-Новосибирск рассказывала историю блогера из села, которого также не пустили на гастрокорт.

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