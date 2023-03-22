«Вы неподобающе выглядите»: блогера из глубинки не пустили на Центральный рынок из-за одежды

Мужчину не пустили из-за одежды. Фото: Александр КАЗАЧЕНКО

Блогера Александра Казаченко не пустили на Центральный рынок в Новосибирске. Как он утверждает, из-за его внешнего вида. Инцидент произошел 19 марта. Мужчина живет в поселке Мошково и регулярно ездит в город за продуктами, в частности за мясом для собак.

Александру Казаченко 46 лет, последние шесть из них он ведет активную блогерскую жизнь. Создал свой YouTube-канал на мужскую тематику - снимает ролики об охоте, рыбалке, своих гончих собаках и прогулках на снегоходе. Контент публике нравится - у Казаченко 27,5 тысячи подписчиков. Последний ролик резонансный: сельский блогер рассказал, как городские встретили его по одежке. 19 марта наш герой приехал на Центральный рынок, но на входе столкнулся с «фейсконтролем».

- На входе меня остановила местная охрана. Сказали, что не пустят меня внутрь. Мотивировали это тем, что я якобы как-то не так одет. Неподобающе. Я спросил: «Неподобающе для чего? Для рынка?» А мне, значит, ответили, что здесь ресторанная зона и тут в таком виде нельзя ходить. И мне надо искать другой вход. Хотя одет я был вполне прилично: обычные штаны, рубашка, куртка черная и ботинки. Ну, не нарядно, ну так и я из деревни. Просто приехал на рынок, - рассказал КП-Новосибирск Александр.

В доказательство своих слов блогер показывает видео со словами охраны.

- Вам в продуктовый нельзя. Мясо собакам вы можете взять в другом месте. Смотрите, выходите и поворачиваете направо. Там будет точно такой же вход. Проходите его насквозь. Там будет «Восточный базар», вот там можете купить все, что угодно, - объясняет охранник.

- Здесь по какой причине я не могу купить мясо?

- Вы выглядите неподобающе. Вам отказано в посещении, это частная собственность рынка.

- Я из деревни приехал.

- Какая разница? Вы же знали, куда едете. Здесь ресторанная зона. Есть альтернатива, где нет дресс-кода.

За то время, пока Александр спорил с охранниками, за него пробовали заступаться случайные посетители рынка, но мужчину на входе так никто и не смог переубедить. В итоге сельский блогер отоварился в другом месте.

КП-Новосибирск отправила официальный запрос в администрацию рынка, чтобы нам прокомментировали случившееся.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову. Он объяснил, сможет ли Александр получить компенсацию через суд.

- Мужчина может потребовать в судебном порядке взыскать компенсацию морального вреда в связи с нарушением прав потребителя. В данном случае действуют нормы о публичном договоре. Лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, обязано продать товар и оказать услугу любому обратившемуся лицу, вне зависимости от его внешнего вида, в том числе и обеспечить возможность приобрести товар (впустить в магазин), - объяснил КП-Новосибирск Михаил Спиридонов. - Он может отсудить от 1000 до 3000 рублей.

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