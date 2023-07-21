Крупный пожар в здании с дизельным топливом потушили в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Крупный пожар в Кировском районе Новосибирска ликвидировали сотрудники МЧС. Речь о возгорании отдельно стоящего металлического здания, в котором хранилось дизельное топливо в цистернах.

– За полчаса при помощи пенной атаки возгорание было локализовано. Сотрудники МЧС России предотвратили переход огня на соседние постройки с топливом. Еще 22 минуты потребовалось для ликвидации открытого горения, – сообщили подробности в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Так как выброс пламени был сильным, пожарные работали из укрытия. При этом сотрудники МЧС соблюдали правила безопасности.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 60 квадратов.

Напомним, что в результате ЧП пострадали 2 человека. Их госпитализировали с ожогами.

В тушении пожара участвовали 23 человека и 7 единиц техники.

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