Два человека пострадали при пожаре в здании с дизельным топливом в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.

В Новосибирске при пожаре в здании на улице Петухова пострадали 2 человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по НСО. Произошло ЧП 21 июля.

– Двоих пострадавших с ожогами осматривают медики, – уточнили в МЧС.

По предварительным данным, в отдельно стоящем металлическом здании хранится дизельное топливо.

В МЧС уточнили, что в 14:36 пожар ликвидировали.

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