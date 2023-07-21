Два человека пострадали при пожаре в здании с дизельным топливом в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.
В Новосибирске при пожаре в здании на улице Петухова пострадали 2 человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по НСО. Произошло ЧП 21 июля.
– Двоих пострадавших с ожогами осматривают медики, – уточнили в МЧС.
По предварительным данным, в отдельно стоящем металлическом здании хранится дизельное топливо.
В МЧС уточнили, что в 14:36 пожар ликвидировали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер