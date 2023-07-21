В Новосибирске на улице Петухова загорелось здание с дизельным топливом. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 21 июля, пожар произошел в Кировском районе Новосибирска. Там загорелось отдельно стоящее здание на улице Петухова. Подробности сообщили в ГУ МЧС по НСО.

– По оперативной информации внутри здания хранится дизельные топливо. Двоих пострадавших с ожогами осматривают медики, – уточнили в МЧС.

В данный момент спасатели тушат пожар и отстаивают от огня соседние строения. В течение получаса им удалось локализовать пламя, предотвратив его распространение.

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