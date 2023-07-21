Душераздирающее видео гибели собаки-поводыря, убитой током в троллейбусе, показал очевидец

Собака-поводырь первая шагнула на ступеньку и получила удар током. Фото: Александр Дегтярев //Соцсети

В Новосибирске собака-поводырь погибла от удара током, когда входила в троллейбус.ЧП произошло утром 21 июля около 07:35 утра на конечной остановке «жилмассив Станиславский». Очевидец снял гибель пса на видео.

- Ирина стояла с собакой-поводырем, я стоял правее. Когда собака наступила на порог троллейбуса, то резко и сильно заскулила и упала замертво. Женщина пожилого возраста и хозяйка пытались помочь собаке, но буквально через 30 секунд у собаки пошла кровь из пасти. Я подошёл и постарался успокоить хозяйку, сказал другой женщине, что через дорогу есть ветеринарная клиника. Собаку подняли двое мужчин из соседних ларьков и понесли в клинику, я провел хозяйку туда, – рассказал КП-Новосибирск студент Александр Дегтярев.

Специалисты ветклиники «Евровет» констатировали смерть лабрадора. Собака наблюдалась у них, Вайту был всего 1 год и 1 месяц. Ветеринары помогли хозяйке отвезти пса в управление ветеринарии по Новосибирску, где должны провести вскрытие.

- Я пока еще никуда не звонила, не в том состоянии. Я позвонила директору школы, где Вайта учили, сообщила ему о трагедии. Вайт же государственный, он находится на балансе... Он совсем молодой, мы вместе только 7 месяцев. У нас с ним такие планы были… В понедельник планировали в отпуск ехать в Омск, готовились к конкурсу по кинологическому фристайлу (танцы с собаками – прим.ред.), - сообщила КП-Новосибирск Ирина.

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