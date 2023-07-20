«Ударила с ноги в живот»: в Новосибирске на улице Есенина цыганки и две девушки устроили потасовку

В Новосибирске на улице Есенина произошла потасовка между двумя цыганками и двумя девушками. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Новосибирске на улице Есенина произошла потасовка между двумя цыганками и двумя девушками. По словам сибирячек, цыганки подошли к ним на улице и попросили денег, а на отказ отреагировали агрессивно.

— Девушка гуляла с друзьями на улице Есенина, когда к ним подошли две цыганки и стали выпрашивать деньги. Девушки им отказали. Тогда старшая из цыганок схватила одну из них за кофту, растянув ее. Пока вторая девушка пыталась помочь своей подруге вырываться, цыганка толкнула ее, а потом схватила за штанину и ударила с ноги в живот. А потом пообещала облить ей волосы зеленкой, — сообщает паблик Вконтакте «Ревизорро Новосибирск».

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что после драки садоводов с цыганами полиция провела рейд в поселке Двуречье, где постоянно проживают последние. 115 цыган доставили в полицию для профилактической беседы.

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Об этом сообщили в областном Главке (подробнее).

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