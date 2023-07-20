Красотка в красном платье украла из новосибирского бутика сумочку стоимостью 80 тысяч рублей

Женщина унесла из магазина дорогостоящую сумочку. Фото: ГУ МВД России по НСО.

Новосибирские полицейские объявили в розыск любительницу дорогостоящих аксессуаров. ЧП произошло 5 июня в одном из бутиков на улице Серебренниковской.

– Молодая женщина вынесла из магазина сумочку стоимостью более 80 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. – Аксессуар находился в свободном доступе.

На похитительницу завели уголовное дело по статье «Кража». В ориентировке, опубликованной на сайте ведомства указано, что на вид ей 30-35 лет, рост 170-175 см, волосы темные. В тот день была в красном платье, на ногах – черные босоножки на платформе.

Всех, кто располагает информацией об этой женщине и ее местонахождении, просьба позвонить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-21-88, 8-913-986-45-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новосибирске разыскивают женщину, которая не заплатила за платье 18 тысяч рублей

Она унесла вещь из магазина (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber