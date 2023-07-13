В Новосибирске разыскивают женщину, которая не заплатила за платье 18 тысяч рублей

Женщина не заплатила за наряд более 18 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по НСО.

В Новосибирске разыскивают женщину, подозреваемую в воровстве дорогого платья. Как сообщили в ГУ МВД России по НСО, на нее завели уголовное дело по статье «Кража».

- Установлено, что 4 июля из магазина, что находится на улице Вокзальная магистраль, неизвестная женщина украла платье стоимостью более 18 тысяч рублей, - рассказали силовики.

Всех, кто знает женщину на фото или ее место проживания, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-11-11 или 8-913-989-00-77.

Напомним, ранее в Новосибирске объявили в розыск мужчину, укравшего 350 тысяч рублей на авторынке в Кировском районе города. Он обворовал два павильона. Инцидент произошел днем 16 июня.

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