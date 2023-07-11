В Новосибирске разыскивают мужчину, укравшего 350 тысяч рублей на авторынке. Фото: ГУ МВД по НСО.

В Новосибирске разыскивают мужчину подозреваемого в воровстве на авторынке в Кировском районе города. На него возбудили уголовное дело за кражу по части 2 статьи 158 УК РФ.

В полиции установили, что днем 16 июня неизвестный обворовал два павильона на авторынке. Сумма ущерба составила 350 тысяч рублей. Подозреваемый, уточнил источник КП-Новосибирск, украл из павильонов деньги.

В ГУ МВД по Новосибирской области опубликовали фотографии подозреваемого. В полиции просят всех, кто узнал человека на фото, позвонить по номерам: 8 (913)702-74-05, 8 (383) 232-15-53.

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