В Новосибирской области объявили срочный сбор на поиски мужчины, уехавшего в лес на велосипеде

В селе Березиково Тогучинского района Новосибирской области объявили срочный сбор на поиски Сергея Сарина. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В селе Березиково Тогучинского района Новосибирской области объявили срочный сбор на поиски Сергея Сарина. 50-летний мужчина пропал 19 июля. Он уехал в лес на велосипеде и не вернулся.

— Место сбора — улица Ильина, село Березиково, Тогучинский район. Время сбора: 21:00 и по мере готовности. Форма одежды — лес. С собой: фонари, скотч, батарейки (алкалиновые), вода, дождевики, сухая сменная одежда, — сообщили в поисковом отряде.

Напомним, мужчина был одет в серую футболку и серые джинсы. Возможно, с собой была серая куртка.

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