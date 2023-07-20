«Уехал в лес на велосипеде»: под Новосибирском пропал 50-летний мужчина в серой одежде

Мужчина уехал в лес на велосипеде и пропал. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В районе станции Курундус Тогучинского района Новосибирской области ищут 50-летнего Сергея Сарина. Он пропал в среду, 19 июля, сейчас о его местонахождении ничего не известно.

— Мужчина уехал в сторону леса на велосипеде и пропал, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. На момент своего исчезновения был одет в серую футболку и серые джинсы. Возможно, с собой была серая куртка.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Сергей Витальевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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