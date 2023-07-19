«Глаза такие, будто все понимает»: Андрей Панферов рассказал о судьбе пса Степана, которого приняли в новосибирский батальон «Вега»

Командир новосибирского отряда «Вега», находящегося в зоне СВО, рассказал о судьбе пса Степана. Фото: предоставлено Андреем Панферовым

Командир новосибирского отряда «Вега», находящегося в зоне СВО, рассказал о судьбе пса Степана. Напомним, таксу бойцы нашли в одном из населенных пунктов: хозяева не вернулись за ней, и тогда военные забрали пса с собой. Он стал настоящим талисманом для сибиряков.

— Из желающих забрать пса у нас уже готова выстроиться очередь. В первую очередь, его хочет забрать с собой во время отпуска один из военных нашего батальона — к Степану все так привыкли, что без него уже не могут, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Панферов. — И вот уже в Заксобрании у нас появилась молодая девушка, которую этот пес тоже успел покорить. Тем более, у нее всю жизнь жили дома таксы.

Андрей Панферов отметил, что Степан — действительно очень умный пес, который станет любому человеку отличным компаньоном.

— У него очень умные глаза, в них смотришь — и он как будто бы правда понимает все, о чем ты говоришь. Слушает всегда очень внимательно. Так можно и в переселение душ по настоящему поверить, — отмечает комбат «Веги».

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