«Это наш талисман»: в новосибирский батальон «Вега» приняли таксу по кличке Степан

Пес оказался невероятно умным и стал талисманом отряда. Фото: предоставлено Андреем Панферовым

Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов рассказал об их «боевом товарище» − таксе по кличке Степан. Пес оказался невероятно умным и стал талисманом отряда. Подробности Андрей Борисович раскрыл в беседе с КП-Новосибирск.

− Мы были в одном населенном пункте. Стояли, разговаривали. И тут я чувствую, что кто-то прижался к моей ноге. Глаза опускаю – на меня смотрит умная, ушастая морда. Я спрашиваю: «Брат, ты откуда?», − с улыбкой вспоминает Андрей Борисович. – Пес внимательно смотрит на меня, такое ощущение, что сейчас заговорит. Настолько умные глаза. Посмотрели по сторонам – никого нет. У часового спрашиваю, откуда взялся пес. Оказалось, что его бойцы подкармливают, хозяева за ним не приходят. Мы его и забрали.

Вы только посмотрите на этого красавчика! Фото: предоставлено Андреем Панферовым

По словам командира «Веги», Степан быстро адаптировался к жизни с военнослужащими. Стал даже участвовать в совещаниях.

− Степан команды все знает. Когда я проводил совещания, он все время на них присутствовал. Требовал, чтобы его пустили в помещение. Сидел вместе с офицерами – у нас там есть небольшой диванчик. Внимательно слушал все вопросы, которые мы обсуждали. Степан сейчас там, это один из талисманов нашего отряда, наш боевой товарищ. Он, кстати, со мной несколько раз выезжал на передовые позиции на бронеавтомобиле, − добавил Андрей Панферов.

Сибиряк отметил, что сейчас за Степаном присматривает замглавы Краснообска Юрий Ертов, пришедший добровольцем.

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