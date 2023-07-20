«Ехала в гости к бабушке и дедушке»: стало известно, как погибла 4-летняя девочка в ДТП с автобусом в Новосибирской области

Фура столкнулась с автобусом. Фото: прокуратура НСО

Стало известно, как погибла 4-летняя девочка в ДТП в Новосибирской области. Напомним, что фура столкнулась с пассажирским автобусом на трассе днем 18 июля. Три человека находятся в больнице, а 4-летняя девочка погибла.

- Они с родителями ехали в гости к бабушке с дедушкой. Девочка сидела за водителем. Фура левую сторону протаранила. Весь удар пришёл на нее, - рассказали КП-Новосибирск знакомые семьи.

В отношении водителя фуры возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под следствием и задержан.

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