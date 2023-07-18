Смертельную аварию с автобусом, где пострадал 5-летний ребенок, проверит прокуратура Новосибирской области

Расследование аварии на контроле местной прокуратуры. Фото: прокуратура по НСО.

Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль ход и результаты проверки аварии на трассе «Иртыш» — там автобус с 18 пассажирами влетел в фуру. В аварии пострадали 4 человека — среди них пятилетний ребенок.

Как пояснили в региональном прокуратуре, все пострадавшие сейчас в Чулымской ЦРБ. Всего в автобусе находились 18 пассажиров. Икарус шел по маршруту «Северное-Новосибирск».

По статье о нарушении водителем правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбудили уголовное дело. На место аварии уже выехал прокурор Чулымского района Алексей Вайн.

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