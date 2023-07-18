В аварии с автобусом на трассе Омск-Новосибирск пострадали 3 взрослых и ребенок

В автобусе находились 19 пассажиров. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Днем 18 июля в аварии пассажирского автобуса и фуры на трассе Новосибирской области пострадали четверо пассажиров — в их числе один ребенок. На месте работают все службы: правоохранители, медики и спасатели. Подробности аварии сообщили в ГУ МЧС по региону.

— В рейсовом автобусе ехали 19 человек. Предварительно четверо, включая ребенка, пострадали. Медики их госпитализировали. Пожарные МЧС России оказали помощь водителю фуры в эвакуации из поврежденного транспортного средства, а также отключили автомобильные аккумуляторы для исключения возможности возгорания, — отметили в ведомстве.

При этом трассу «Иртыш» — дорогу Р-255 — не перекрывали. Ранее КП-Новосибирск публиковала видео с места ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе «Иртыш» Омск-Новосибирск столкнулись туристический автобус и фура

Видео с места ДТП публикуют очевидцы (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber