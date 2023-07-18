На трассе «Иртыш» Омск-Новосибирск столкнулись туристический автобус и фура

На месте работали сотрудники ГАИ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Днем 18 июля на трассе Омск-Новосибирск произошла авария с икарусом и фурой. Видео с места ДТП опубликовали в телеграм-канале Новосибирск с Огоньком.

— ДТП на трассе Р-254 между городом Чулымом и селом Кокошино. Столкнулись автобус и фура, — указано в посте.

По ролику видно: у автобуса повреждены лобовое стекло и задняя часть машины — боковых стекол у пассажирских сидений нет вовсе. На месте работали сотрудники скорой, спасатели и полицейские — на месте все 3 машины служб.

Официальных подробностей аварии и информации о возможных пострадавших пока нет — в городской Госавтоинспекции аварию еще не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber