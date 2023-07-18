В Новосибирске в ДТП с ГАЗелью и «Маздой» пострадала 13-летняя девочка

В аварии пострадала 13-летняя девочка. Фото: ГАИ по Новосибирску.

Вечером 18 июля в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись ГАЗель и «Мазда» — в аварии пострадала 13-летняя девочка. Об аварии сообщает городская Госавтоинспекция.

— Водитель ГАЗели 48 лет выезжал на перекресток по улице Выборной, не уступил дорогу «Мазде» и допустил столкновение. В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка последней машины. С травмами различной тяжести 13-летнюю девочку увезли в больницу, — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте работал наряд ГИБДД — сотрудники выясняют все подробности аварии.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в аварии на трассе «Иртыш» погибла 4-летняя девочка. На водителя фуры завели уголовное дело.

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