В аварии на трассе «Иртыш» в Новосибирской области погибла 4-летняя девочка

В аварии погиб 4-летний ребенок. Фото: ГУ МВД по НСО.

В аварии на трассе Р-254 Омск-Новосибирск погибла 4-летняя девочка. Также в ДТП пострадали водитель фуры и еще 2 пассажира автобуса — их увезли в больницу. Подробности аварии сообщили в региональном ГУ МВД.

За рулем икаруса был 55-летний водитель, внутри — 18 пассажиров. Фура и автобус столкнулись на 1319 километре трассы «Иртыш». Туристы ехали по маршруту «Северное-Новосибирск». Кроме сотрудников ГИБДД, медиков и спасателей, на месте работали прокурор Чулымского района и следователи.

Известно, что на водителя фуры завели дело по статье о нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельную аварию с автобусом, где пострадал 5-летний ребенок, проверит прокуратура Новосибирской области

После смерти участника ДТП возбудили уголовное дело (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber