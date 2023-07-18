На трассе Новосибирск-Карасук грузовик влетел во встречную «Ниву»

В аварии на новосибирской трассе пострадали две женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 18 июля на трассе К-17Р в Ордынском районе Новосибирской области произошло ДТП с грузовиком и «Нивой». В аварии пострадали две женщины — 37 и 45 лет. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

— Водитель на «Скании» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный ВАЗ — 2111 или «Ниву». Нарушитель ехал в сторону города Карасука со стороны поселка Ордынского, — отметили в ведомстве.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД начали проверку — сейчас выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее КП-Новосибирск писала: в аварии на трассе «Иртыш» погибла 4-летняя девочка. Также в ДТП пострадали водитель фуры и еще 2 пассажира автобуса — их увезли в больницу. На водителя фуры завели уголовное дело.

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