«На вкус как огурец»: жительница Новосибирска нашла в лесу редкий гриб «бесстыдник»

У этого необычного гриба две стадии развития. Фото: предоставлены Анастасией

Жительница Новосибирска по имени Анастасия наткнулась в лесу на необычный гриб – «веселку обыкновенную» или как его еще называют в народе – «бесстыдник». Об особенностях дикороса сибирячка рассказала КП-Новосибирск.

У этого гриба две стадии развития. На первой стадии он похож на грязновато-белое яйцо. Спустя некоторое время его поверхность трескается, и оттуда выходит плодовое тело со шляпкой. Созревший дикорос напоминает по форме мужской половой орган, поэтому его и называют «бесстыдником» или «срамотником».

Съедобен такой гриб только в стадии яйца. При этом его употребляют в основном в лечебных целях.

− Он на вкус как огурец. Его можно съесть сырым в лесу. Еще один вариант – разрезать гриб на четыре части и сделать настойку на его основе. Эта жидкость должна месяц простоять в темном месте, − поделилась с КП-Новосибирск Анастасия.

К слову, «веселке» приписывают большое количество целебных свойств. Например, говорят, что она может вылечить заболевания печени, избавить от гастрита и язв, а также предотвратить образование злокачественной опухоли.

− «Веселка» сверхусиливает действие всех лекарств, поэтому следует с осторожностью принимать ее с другими лекарствами, − добавила сибирячка.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области нашли гриб-мутант размером с полголовы.

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